2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Educación

Conferencia sobre "Las mujeres y revolución" en la Facultad de Ciencias Agrarias

La especialista cubana Nancy Lucía Chacón Artega brindará una charla en el marco del proyecto “Mujeres que fortalecen Mujeres". El encuentro tendrá lugar en el Aula 3A de la Facultad, con entrada libre.

Martes, 02 de septiembre de 2025 17:07
DRA EN CIENCIAS NANCY LUCÍA CHACÓN ARTEGA

Este miércoles 3 de septiembre se desarrollará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu una conferencia a cargo de la Dra. en Ciencias Nancy Lucía Chacón Artega, quien disertará sobre “Las Mujeres y la Revolución”. El encuentro tendrá lugar en el Aula 3A, con entrada libre.

La actividad forma parte del proyecto “Mujeres que fortalecen Mujeres”, impulsado por la ONG Juanita Moro de Jujuy junto a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP) de Córdoba.

Será una tarde para reflexionar sobre la realidad de las mujeres Latinoamericanas, será un espacio de intercambio de experiencias y saberes  desde Cuba, cuna de mujeres revolucionarias y símbolo de Resistencia y Solidaridad.

Chacón Artega es presidenta de la cátedra de ética aplicada a la educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", de La Habana. Investigadora autora de varios libros y artículos publicados. Profesora de filosofía ética y pedagogía. 

La iniciativa busca promover el intercambio de experiencias y saberes entre mujeres lideresas de Jujuy y Córdoba, en un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de las mujeres latinoamericanas.

