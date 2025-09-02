Conferencia sobre "Las mujeres y revolución" en la Facultad de Ciencias Agrarias

Este miércoles 3 de septiembre se desarrollará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu una conferencia a cargo de la Dra. en Ciencias Nancy Lucía Chacón Artega, quien disertará sobre “Las Mujeres y la Revolución”. El encuentro tendrá lugar en el Aula 3A, con entrada libre.

La actividad forma parte del proyecto “Mujeres que fortalecen Mujeres”, impulsado por la ONG Juanita Moro de Jujuy junto a la Fundación Un Mundo Mejor es Posible (UMMEP) de Córdoba.

Será una tarde para reflexionar sobre la realidad de las mujeres Latinoamericanas, será un espacio de intercambio de experiencias y saberes desde Cuba, cuna de mujeres revolucionarias y símbolo de Resistencia y Solidaridad.

Chacón Artega es presidenta de la cátedra de ética aplicada a la educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona", de La Habana. Investigadora autora de varios libros y artículos publicados. Profesora de filosofía ética y pedagogía.

La iniciativa busca promover el intercambio de experiencias y saberes entre mujeres lideresas de Jujuy y Córdoba, en un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de las mujeres latinoamericanas.