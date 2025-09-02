El filoso comentario de Lali Espósito en La Voz: "Voten bien"

Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Lali Espósito protagonizó un irónico momento en La Voz (Telefe) que no tardó en viralizarse en redes sociales. Su filoso comentario fue interpretado como una osada crítica a la sociedad argentina en plena etapa electoral.

En medio de las votaciones para decidir qué participantes continúan peleando por el premio mayor, la cantante pop le pidió a los otros jurados que “Voten bien”, una popular frase que resuena en distintos partidos políticos para evitar que voten a la derecha.

“Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”, expresó la artista.

Rápidamente, sus compañeros se rieron cómplices, entendiendo la ironía de la situación.

Este es uno más de los “cruces” que Lali mantiene con el Gobierno de Javier Milei, desde aquel tuit suyo “Qué peligroso”, que la dejó en medio de la polémica y generó que los seguidores del presidente le envíen mensajes de odio.