2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Cultura

Septiembre en el Teatro Mitre: un mes de música, teatro y danza

El Teatro Mitre se prepara para recibir a artistas y elencos locales y nacionales con una programación variada durante todo septiembre. El público podrá disfrutar de recitales, obras teatrales, muestras artísticas y espectáculos de danza que transformarán la sala en un punto de encuentro cultural imperdible.

Martes, 02 de septiembre de 2025 16:45

La cartelera se abre el jueves 4 a las 21:30 con Cerati Eterno, seguido el viernes 5 a las 21:00 por el grupo Colapsia. El sábado 6 a las 20:30 será el turno de Dragón Power en Concierto, mientras que el domingo 7 la jornada ofrecerá doble propuesta: a las 19:30 la obra Made in Lanús y, a las 20:00 en la Sala Galán, la Muestra Anual de Piano y Violín de La Casa de la Música.

El martes 10 a las 21:00 subirá a escena Venecia del grupo La Rosa Teatro, y el sábado 13 a las 21:00 se presentará Doble Vida – Episodio Sinfónico. El domingo 14 a las 19:00 el Ballet Añoranza celebrará su 23º aniversario con un espectáculo especial.

La segunda quincena comenzará el jueves 18 a las 21:30 con la Orquesta Sinfónica de Jujuy interpretando Obras Cumbres del Rock Argentino. El sábado 20 a las 18:00 se presentará Sueño de luz en los corazones de mi llajta y el domingo 21 a las 20:00 llegará Infanto Rock en Concierto.

La programación de septiembre cerrará el jueves 25 a las 21:30 con la obra El Hombre Inesperado, para culminar el sábado 27 a las 20:30 con el Golden Gala Show de la Academia Luxor.

Durante septiembre, el Teatro Mitre se consolida una vez más como escenario de propuestas diversas, acercando a la comunidad espectáculos que combinan calidad, identidad y celebración cultural.

Entradas disponibles en boletería del teatro y por los canales habituales de venta.

