2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tendencia

Lucila "La Tora" Villar habló sobre su separación de "18 Kilates"

La ex Gran Hermano no se mostró afectada por el fin de su relación con el cantante.

Martes, 02 de septiembre de 2025 12:50

Lucila “La Tora” Villar se sinceró sobre su reciente separación del músico Maximiliano Appap, más conocido como “18 Kilates”. 

Lucila “La Tora” Villar se sinceró sobre su reciente separación del músico Maximiliano Appap, más conocido como “18 Kilates”. 

La streamer dialogó con El Ejército de LAM (Bondi) y sostuvo que no le tomó por sorpresa la separación y que ella busca a alguien que la acompañe en su carrera y no que la atrase.

“Sí, yo necesito a alguien a la par, ni atrás ni adelante. Quizás que más en su mundo, más en él. Él también me acompañaba, pero lo mío era más sincero, de todo corazón”, confesó.

Además, reconoció que no le sorprendería que infidelidades salieran a la luz, ya que su ex pareja solía mentir: "Uno nunca termina de conocer a las personas".

Por último, no se mostró afectada por su reciente separación y adelantó que está yendo a “firmar un contrato grande”. Si bien dijo que se trataba de una marca, el comentario viene cuando se rumorea que podría ser una de las próximas participantes de Masterchef Celebrity. 

Últimas noticias

