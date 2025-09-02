¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Juegos Evita
PRIMERA NACIONAL
maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE
Juegos Evita
PRIMERA NACIONAL
maxibásquet
PRIMERA NACIONAL
LIGA PROFESIONAL
Por los clubes
ajedrez
atletismo
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA PROFESIONAL

Marchesín estará varias semanas en recuperación

Boca informó que el arquero "xeneize" padece una lesión muscular en gemelo derecho. El golero exLanús se lesionó al final del partido frente a Aldosivi en Mar del Plata.

Martes, 02 de septiembre de 2025 00:00

En el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura, Boca Juniors se quedó con una importante victoria por 2 a 0 sobre Aldosivi en condición de visitante en un duelo jugado en el "José Minella". Sin embargo, más allá de que el "xeneize" consolidó una buena racha de resultados, se volvió con una mala noticia de Mar del Plata: Agustín Marchesín se retiró lesionado y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura, Boca Juniors se quedó con una importante victoria por 2 a 0 sobre Aldosivi en condición de visitante en un duelo jugado en el "José Minella". Sin embargo, más allá de que el "xeneize" consolidó una buena racha de resultados, se volvió con una mala noticia de Mar del Plata: Agustín Marchesín se retiró lesionado y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

La institución, a partir de un comunicado oficial del Departamento Médico de Fútbol Profesional, informó que "el jugador Agustín Marchesín presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho". De esta manera, el arquero podría quedar relegado de las canchas de dos a tres semanas, aunque dependerá de su evolución.

El episodio que derivó en la salida de Marchesín se produjo en una jugada en la que, presionado por Facundo De La Vega y con el campo de juego complicado por la lluvia, eligió eludir al rival en vez de despejar el balón. El movimiento resultó efectivo, pero inmediatamente sintió un dolor agudo en la pierna derecha y solicitó la asistencia médica. Las cámaras captaron el momento en que, al caer al césped, les comunicó a sus compañeros: "me rompí". Tras recibir atención, el cuerpo médico determinó que no podía continuar, por lo que fue reemplazado por el joven Leandro Brey.

Según el periodista partidario Diego Monroig, de la cadena deportiva Espn, esta dolencia lo descarta para el siguiente compromiso ante Rosario Central, programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito. Cabe recordar que el próximo fin de semana no hay actividad en el fútbol argentino por el parate por fecha Fifa.

A pesar de los análisis que lo ponen en duda de cara al duelo contra el Canalla, Miguel Ángel Russo se refirió a la situación tras el encuentro. El entrenador del "xeneize" fue claro sobre el tema y señaló: "Tenemos 21 días para el próximo partido"

La baja de Marchesín obliga a Russo a buscar alternativas en el arco. Leandro Brey, de 22 años, se perfila como el reemplazante natural, mientras que Sergio Romero (38), quien no ha jugado en 2025 tras su operación de rodilla y el incidente con un plateísta en "La Bombonera", apenas volvió a integrar la lista de convocados ante Aldosivi de Mar del Plata por decisión del cuerpo técnico de concentrar a todo el plantel. Javier García también figura por delante de Chiquito en la consideración actual, dado el prolongado tiempo de inactividad de ambos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD