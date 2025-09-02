Marchesín estará varias semanas en recuperación

En el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura, Boca Juniors se quedó con una importante victoria por 2 a 0 sobre Aldosivi en condición de visitante en un duelo jugado en el "José Minella". Sin embargo, más allá de que el "xeneize" consolidó una buena racha de resultados, se volvió con una mala noticia de Mar del Plata: Agustín Marchesín se retiró lesionado y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

En el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura, Boca Juniors se quedó con una importante victoria por 2 a 0 sobre Aldosivi en condición de visitante en un duelo jugado en el "José Minella". Sin embargo, más allá de que el "xeneize" consolidó una buena racha de resultados, se volvió con una mala noticia de Mar del Plata: Agustín Marchesín se retiró lesionado y estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

La institución, a partir de un comunicado oficial del Departamento Médico de Fútbol Profesional, informó que "el jugador Agustín Marchesín presenta una lesión muscular Grado II en gemelo derecho". De esta manera, el arquero podría quedar relegado de las canchas de dos a tres semanas, aunque dependerá de su evolución.

El episodio que derivó en la salida de Marchesín se produjo en una jugada en la que, presionado por Facundo De La Vega y con el campo de juego complicado por la lluvia, eligió eludir al rival en vez de despejar el balón. El movimiento resultó efectivo, pero inmediatamente sintió un dolor agudo en la pierna derecha y solicitó la asistencia médica. Las cámaras captaron el momento en que, al caer al césped, les comunicó a sus compañeros: "me rompí". Tras recibir atención, el cuerpo médico determinó que no podía continuar, por lo que fue reemplazado por el joven Leandro Brey.

Según el periodista partidario Diego Monroig, de la cadena deportiva Espn, esta dolencia lo descarta para el siguiente compromiso ante Rosario Central, programado para el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el Estadio Gigante de Arroyito. Cabe recordar que el próximo fin de semana no hay actividad en el fútbol argentino por el parate por fecha Fifa.

A pesar de los análisis que lo ponen en duda de cara al duelo contra el Canalla, Miguel Ángel Russo se refirió a la situación tras el encuentro. El entrenador del "xeneize" fue claro sobre el tema y señaló: "Tenemos 21 días para el próximo partido"

La baja de Marchesín obliga a Russo a buscar alternativas en el arco. Leandro Brey, de 22 años, se perfila como el reemplazante natural, mientras que Sergio Romero (38), quien no ha jugado en 2025 tras su operación de rodilla y el incidente con un plateísta en "La Bombonera", apenas volvió a integrar la lista de convocados ante Aldosivi de Mar del Plata por decisión del cuerpo técnico de concentrar a todo el plantel. Javier García también figura por delante de Chiquito en la consideración actual, dado el prolongado tiempo de inactividad de ambos.