Juan Falú se presentará en Tilcara y Humahuaca

El reconocido guitarrista y compositor Juan Falú, de extensa trayectoria musical, se presentará en las ciudades de Tilcara y Humahuaca.

El encuentro con el artista y director artístico, reconocido por el Festival Internacional Guitarras del Mundo, comenzará hoy a las 21.30 en la sala "Barbarita Cruz" del Centro Andino para la Educación y la Cultura (Capec), ubicada en calle Belgrano 547 de Tilcara. Continuará mañana, en el mismo lugar a partir de las 10, con un conversatorio-taller denominado "La guitarra y la música folclórica, entre ayeres y mañanas", concebido para reflexionar y fortalecer la importancia del folclore.

Juan Falú continuará el viernes su recorrido, con un recital a las 21.30 en "Aisito Restaurante" ubicado en calle Buenos Aires 435 de Humahuaca para dar cierre a su presentación en Jujuy.

Falú es el director artístico del ciclo musical Guitarras del mundo, un encuentro que reúne guitarristas conocidos de todo el mundo desde su fundación en 1995.

Las actividades están organizadas por Akalli Cultural, una productora artística originaria que "tiene como objetivo difundir la cultura viva del extenso territorio, que se encarga en forma activa de gestionar y organizar conciertos, conversatorios con referentes de la cultura, encuentros juveniles y ciclos de cine; gestores y promotores de la común unidad desde el arte y la cultura".

Agregó que "la pintura que da imagen a este evento es un ejemplo de ello, es el homenaje de Emilio Haro Galli, artista visual, ceramista y artesano popular, al destacado músico Juan Falú".

Por mayor información, los interesados podrán escribir a [email protected] o llamar al teléfono 388 3383100.