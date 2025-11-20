Ante los micrófonos de El Tribuno de Jujuy, Nicolás "Pampa" Martínez, delantero de Deportivo Pampa Blanca emitió sus sensaciones por el momento decisivo que vive el club del sur provincial.

El club pampeño vive horas determinantes de cara al trascendental duelo que tendrá este domingo desde las 17 frente a Zapla en el estadio "Emilio Fabrizzi" de la ciudad de Palpalá. Deportivo Pampa Blanca necesita ganarle a los "merengues" para asegurarse el pase a la siguiente fase del torneo afista, cualquier otro resultado lo hará depender de lo que pase con Monterrico Sur en su duelo frente a Sportivo Rivadavia.

En el grupo en cuestión Zapla ya clasificado comanda las posiciones. Atrás su escolta es Deportivo Pampa Blanca y un punto abajo está el mencionado equipo monterriqueño. Eliminado cierra las posiciones el "bicho colorado" carmense.

"Viene una buena base de jugadores y cuando el grupo está unido peleas cosas importantes. Eso saca adelante cualquier grupo", fueron las primeras palabras de Martínez a este matutino, intentando valorar el gran y ameno ambiente que se vive en el vestuario del elenco que dirige Darío Zampini.

En mención a que en la zona hay 3 equipos provenientes de la Liga Departamental de Fútbol, el entrevistado sostuvo: "Ya nos conocemos de siempre, el grupo es parejo, son rivales duros, son canchas duras. En la Departamental hay más competencia, es un desafío lindo y muchos jugadores de la capital quieren venir a jugarla, hoy nos toca enfrentarnos".

En cuanto a lo que se viene el domingo el delantero dijo: "Esperemos que este finde se nos dé. Va a ser un partido duro. Zapla se va a querer tomar revancha de lo que fue el partido de la primera rueda que les ganamos".