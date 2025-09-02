¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PRIMERA NACIONAL

El "lobo" mendocino empató con Chicago

Gimnasia de Mendoza no pudo recuperar la cima de las posiciones. 

Martes, 02 de septiembre de 2025 00:00

Gimnasia y Esgrima de Mendoza visitó ayer a Nueva Chicago y logró un sufrido empate 1 a 1 en un encuentro correspondiente a la 29º fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional. Los dirigidos por Ariel Broggi querían ganar para volver a ser líderes y romper la racha de dos juegos con derrotas.

El "lobo" y el "torito" jugaron en el estadio República de Mataderos con el arbitraje de Álvaro Carranza un partido con más fricción que buen juego.

Gimnasia, que buscaba recuperarse de dos derrotas consecutivas, suma ahora 53 puntos a una unidad de Gimnasia de Jujuy (54) en lo más alto del grupo B. Ambos conjuntos se enfrentarán el próximo domingoen el "Víctor Legrotaglie".

El inicio fue propicio para Gimnasia, que con una ataque profundo a los tres minutos, generó dos chances claras de gol que no pudo aprovechar Mario Galeano, rematando desviado.

Pasados los primeros diez minutos, Nueva Chicago se adelantó y con peligro. A los 13' Petrucci pudo tapar magistralmente un disparo a quemarropa de Ramón Zalazar.

Un error defensivo le permitió al lateral Diego Arroyo entrar al borde del área por izquierda y rematar cruzado para poner el 1 a 0 para Nueva Chicago a los 17' del período inicial.

Con muchas fricciones y empujones, el juego se fue ensuciando.

El equipo mendocino perdió el rumbo y recién a los 28 pudo adelantarse y de tiro libre casi logra el empate. Pelota llovida al área, y tras unos rebotes la pelota fue sacada al córner.

Cuando se cumplían los 3 minutos adicionados, una buena contra le permitió llegar a Lencioni y Ferreyra al área local. Remató Brian Ferreyra, pero tapó el arquero Ferrero.

El delantero tomó el rebote, cedió al medio a Lencioni, y cuando éste iba a rematar, lo barrieron a Ferreyra, y el árbitro cobró el penal. Facundo Lencioni convirtió con remate fuerte y abajo.

 

