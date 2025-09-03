Bella Vista ganó prime festival Todo por mi barrio

El sector barrial Bella Vista ganó el Primer Festival Todo por mi barrio, desarrollado durante agosto en Abra Pampa en adhesión al 142 aniversario de fundación de la ciudad.

Organizado por las direcciones de Cultura, Deportes y Juventud del municipio, la convocatoria se desarrolló diariamente en diferentes escenarios donde los equipos barriales compitieron en diversas actividades recreativas, culturales y deportivas.

Con 3.475 puntos el barrio Bella Vista se clasificó campeón obteniendo como premio $ 2.500.000 que fueron entregados por el intendente Ariel Machaca durante el cierre de finalización del certamen. El segundo premio de $ 1.500.000 fue para el barrio Norte que alcanzó 3.015 puntos y tercero se ubicó el barrio 31 de Agosto premiado con $ 1.000.000.

Las restantes ubicaciones finalizaron de la siguiente manera: 4º barrio Centro, 5º Éxodo, 6º Malvinas, 7º Siberia argentina y 8º barrio 12 de Octubre, cada uno de ellos fueron reconocidos con $ 200 mil.

Los viernes fueron dedicados a las expresiones culturales a través de los Viernes de talento donde los equipos compitieron en coplas, danzas y canto; los fines de semana fue el turno de los encuentros deportivos, también se concursó en la creación de logos de casa barrio, y en la redacción de poemas alusivos al aniversario.

Las últimas competencias artísticas se concretaron el pasado viernes en el polideportivo municipal y a su término, el Ejecutivo municipal premió a todos los participantes acompañado del secretario de Cultura, Wilfredo Valdiviezo; la directora de Deportes, Alexandra Aparicio; el director de Juventud Juan Chaparro y demás miembros del Gabinete municipal.

El certamen "permitió agrupar y potenciar los lazos de amistad entre vecinos de los diferentes barrios, a la vez se descubrieron nuevos talentos artísticos y juntos afrontaron nuevos desafíos con mucho entusiasmo", expresó Chaparro.