2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Centro capitalino

Detenido tras robar a mujer que sostenía a un bebé

Fue perseguido por un testigo y reducido por efectivos policiales.

Martes, 02 de septiembre de 2025 00:00
ESCENARIO | MOMENTO EN QUE DETENÍAN AL INCULPADO.

Un hombre arrebató el teléfono celular a una mujer que tenía un bebé en brazos, fue perseguido por un transeúnte y detenido por efectivos policiales.

Un hombre arrebató el teléfono celular a una mujer que tenía un bebé en brazos, fue perseguido por un transeúnte y detenido por efectivos policiales.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 10.50 en inmediaciones de las paradas de colectivos, ubicadas en la intersección de las avenidas Santibáñez y Ramírez de Velazco de la ciudad capitalina.

Fue en esas circunstancias que un joven de 24 años arrebató el teléfono celular a una mujer que se encontraba con un bebé en brazos y emprendió la fuga. El irascible accionar fue visto por un testigo, quien persiguió al inculpado y al darle alcance iniciaron un forcejeo.

En tanto, el Sistema de Emergencias 911 alertó a una comisión de efectivos que patrullaban el sector y con la intervención policial, el malviviente fue reducido.

El inculpado fue sometido a una requisa y entre sus pertenencias encontraron el teléfono celular sustraído.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional 1°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que la víctima, una joven de 29 años, radicó la correspondiente denuncia y le restituyeron su dispositivo móvil.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos policiales de la Seccional 1°, por disposición del ayudante fiscal zonal del MPA.

 

