Este vienes Pampa Blanca elige a su representante

Ester viernes a partir de las 14 la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Nº 1 “Senador Domingo T. Pérez” de la ciudad de Pampa Blanca elige a la jovencita que los representará en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Daiana Nahir Cuellar es la soberana saliente de esta institución pampeña.

Diez son las jóvenes candidatas al cetro escolar, ellas son: Belinda Torres Almazán, Evelyn Gareca, Regina Salazar, Evelin Reyes, Leila Zolarza, Camila Cala, Ayelén Bruno Cazón, Luján Díaz, Brenda Avila y Brisa Tolaba Soto.