2 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Sudán
Agua Potable Jujuy SE
Afganistán
corte de agua
Onda estudiantil
Dólar
Anmat
El Tribuno por los barrios
Onda Estudiantil

Este vienes Pampa Blanca elige a su representante

Daiana Nahir Cuellar es la soberana saliente de esta institución pampeña.

Martes, 02 de septiembre de 2025 11:02

Ester viernes a partir de las 14 la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Nº 1 "Senador Domingo T. Pérez" de la ciudad de Pampa Blanca elige a la jovencita que los representará en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Ester viernes a partir de las 14 la comunidad educativa de la Escuela de Comercio Nº 1 “Senador Domingo T. Pérez” de la ciudad de Pampa Blanca elige a la jovencita que los representará en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Daiana Nahir Cuellar es la soberana saliente de esta institución pampeña.

Diez son las jóvenes candidatas al cetro escolar, ellas son: Belinda Torres Almazán, Evelyn Gareca, Regina Salazar, Evelin Reyes, Leila Zolarza, Camila Cala, Ayelén Bruno Cazón, Luján Díaz, Brenda Avila y Brisa Tolaba Soto.

