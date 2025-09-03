Purmamarca entre los 50 pueblos más lindos del mundo

Purmamarca distante a unos 60 kilómetros de esta ciudad, se ubicó en el puesto 24 de la lista de los 50 destinos más hermosos del mundo, de acuerdo a un estadio elaborado por la agencia internacional Unforgettable Travel Company.

La selección fue celebrada por los prestadores de servicios turísticos de esa localidad quebradeña como también por sus autoridades municipales. En particular la directora de Turismo municipal, Violeta Ramos expresó su satisfacción por el posicionamiento logrado a nivel mundial.

Unforgettable Travel Company, especializada en destinos que se diferencias de los tradicionales, además de Purmamarca también están Giethoorn (Países bajos), Eguisheim (Francia), Cinque Terre (Italia), Hallstatt (Austria), Reine (Noruega) y Shirakawa-go (Japón).

La consultora al elaborar el listado no sólo consideró la belleza visual natural, también evaluó aspectos culturales, tradiciones vivas, sostenibilidad y capacidad para conservar la identidad local.

El pueblo ubicado entre montañas multicolores, además de su belleza ofrece una ubicación ideal para trasladarse hacia los más destacados destinos y atractivos de Jujuy.

Su nombre deriva del aymara "Purma" campo sin sembrar o campo en el desierto y "marca" pueblo, de allí el significado "Pueblo de la tierra virgen" o "Pueblo en el desierto".

Su trazado urbano se hizo en torno a la iglesia principal "Santa Rosa de Lima" (que el pasado fue la fiesta en su honor) y fue declarado sitio histórico nacional.

En el se puede visitar el cerro de Siete colores, el Paseo de Los colorados, el algarrobo histórico, precisamente la iglesia, el mirador El porito, la plaza central, el Cabildo histórico, las Salinas grandes y otros centros de atracción turística.

En la Quebrada es el destino más visitado anualmente.