Una mujer es investigada por maltrato infantil

La Justicia jujeña investiga a una mujer por maltrato infantil, luego de que su hijo de 13 años tenga que ser hospitalizado con diversas heridas cortantes en su cuerpo y cabeza, tras trasladado por sus vecinos al nosocomio, en la ciudad de Perico.

Si bien la investigación gira en torno a un estricto hermetismo, este diario pudo saber que las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado miércoles alrededor de las 15.30 cuando un grupo de personas trasladó a un niño de 13 años a la guardia del hospital "Arturo Zabala" de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que la víctima fue diagnosticada con heridas cortantes en ambos brazos y herida en la zona frontal de la cabeza, la cual tuvo que ser suturada, por lo que quedó alojada en sala de Observación.

Un efectivo policial que presta guardia en el nosocomio tomó conocimiento que el niño fue trasladado por sus vecinos, aunque los mismos no pudieron aportar mayores precisiones sobre las circunstancias en que se produjo el hecho.

Por tal motivo el uniformado alertó a sus pares de la Seccional 60° de la Unidad Regional 6, quienes se constituyeron en el nosocomio y se entrevistaron con la profesional de la salud que asistió a la víctima.

Una vez interiorizados del episodio, los efectivos remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó como primeras medidas establecer el domicilio de la víctima y que se registre el lugar para encontrar elementos relacionados a la investigación.

La fuente consultada por este diario mencionó que el niño reside en un sector del barrio La Esperanza de la ciudad Perico, donde conviviría con su progenitora de 34 años, quien es investigada por el grave episodio.

Por otra parte, y por solicitud del representante fiscal, la médica que realizó las curaciones al niño radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48°.