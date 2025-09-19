Palpalá renovó cooperación con el Rotary Distrito 4851

La Municipalidad de Palpalá renovó el convenio de cooperación con el Rotary Club Distrito 4851, que estuvo representado por su gobernador Leonardo Mangoldt, que permitirá continuar beneficiando a los vecinos de la jurisdicción a través de acciones conjuntas orientadas al bienestar comunitario.

Mangoldt fue recibido por el jefe de Gabinete de la comuna siderúrgica, José Pereyra; los secretarios de Gobierno, Claudio Flores, y de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Luis Moreno, además del director del Instituto Municipal de Desarrollo, Ezequiel Ortiz, acompañando la visita Fabián Rodríguez, presidente del Rotary Club Palpalá "Corazones de Acero", Susana Hebe Callejos, presidenta mandato cumplido, junto a otras autoridades e integrantes de la institución rotaria.

El gobernador del Rotary destacó la excelente recepción y predisposición por parte de las autoridades municipales y del Club Rotario local. Su visita se enmarca en el recorrido protocolar que realiza a todos los clubes de su extenso distrito, que abarca diez provincias argentinas.

El convenio de cooperación que se renovó involucra las siete áreas de interés en las que trabaja Rotary con el municipio, poniendo a disposición sus estamentos públicos. Esta sinergia entre una ONG mundial y el gobierno local busca fortalecer la relación existente y ampliar el alcance de las acciones solidarias. "Si nosotros trabajamos en conjunto, una ONG a nivel mundial como la nuestra junto con los municipios en este caso, es muy importante porque podemos ayudar más a la población, a la ciudad y a la comunidad de Palpalá", afirmó Mangoldt, subrayando la importancia de la colaboración interinstitucional.

OBSEQUIO | EL JEFE DE GABINETE, JOSÉ PEREYRA, ENTREGÓ UN LIBRO SOBRE PALPALÁ A MANGOLDT, CON LA AUTORA NELBA PLAZA.

Además, se renovó el convenio de la "Vaca Mecánica", una iniciativa que, según Mangoldt, representa un aporte significativo para la comunidad. Este tipo de acuerdos demuestran el valor de la unión entre instituciones intermedias y el Estado para abordar las necesidades de los vecinos de manera más efectiva.

El gobernador de Rotary, cuya función abarca un vasto territorio que incluye provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Catamarca, San Luis y Córdoba, se mostró feliz por la reciente incorporación de un nuevo club en la provincia: "Se trata del Rotary Club La Quiaca, así que estamos muy felices de tener un nuevo hermano aquí en Jujuy", destacó.

Con un total de 122 clubes bajo su supervisión, Mangoldt se encuentra en el inicio de su año rotario, que se extiende desde el 1° de julio hasta el 30 de junio del próximo año, augurando una gestión fructífera en beneficio de las comunidades.

Este encuentro representa un paso más en la política que lleva adelante el intendente municipal Rubén Eduardo Rivarola, quien apuesta al diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto con instituciones de prestigio como el Rotary Club, según se destacó en el acto realizado en Palpalá.