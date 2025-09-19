Continúan capacitando sobre la Boleta Única Papel

La Secretaría Electoral de Jujuy continúa capacitando a la ciudadanía sobre cómo votar con la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará por primera vez en los comicios del 26 de octubre para elegir tres diputados nacionales de la provincia.

El cronograma prevé que hoy, a las 11, se realice en Yavi en el CIC de calle Lavalle Norte S/Nº; a las 15 en el salón del Hotel de Turismo de La Quiaca (San Martín esquina República Árabe de Siria) y a las 17 en el CIC de Abra Pampa en avenida Casabindo S/Nº.

Mientras que el lunes instalarán un stand en la Ciudad Cultural, de 15 a 22, para informar a quienes participen de la exposición de carrozas y la elección de la representante provincial en la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes.

También el lunes, pero a las 11 en el salón Vélez Sarsfield de Argañaraz e Independencia brindarán una charla informativa a miembros del Poder Judicial de la Provincia.

La familiarización con la nueva herramienta electoral para expresar el voto comenzó en julio pasado a cargo del secretario electoral federal Manuel Álvarez del Rivero y en los próximos días se extenderá a las autoridades de mesa designadas.

En las elecciones nacionales 2025 no habrá boletas partidarias sino que se marcará la preferencia en la BUP. Los pasos son: entregar el DNI a la autoridad de mesa, recibir la BUP firmada y la lapicera, marcar la opción elegida detrás de la cabina de votación, doblar la BUP siguiendo las instrucciones impresas (no se usa sobre), introducirla en la urna, firmar el padrón y recibir el DNI y la constancia de voto.

El padrón definitivo ya está publicado en www.padron.gob.ar para confirmar el lugar de votación.