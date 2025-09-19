Pareja detenida tras el robo en un automóvil

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la UR1, capturó a una pareja que habían ingresado al interior de un vehículo con fines de robo.

La intervención ocurrió tras una alerta del 911 sobre el robo de pertenencias de un vehículo en la calle Belgrano. Agentes que patrullaban la zona identificaron a los sospechosos, lo que llevó a la recuperación de los bienes sustraídos.

El procedimiento se realizó el miércoles pasado en horas de la noche y tras recibir la alerta, los agentes iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones.

Los sospechosos fueron avistados cerca del Puente Azurduy y después de una breve persecución, fueron interceptados en la avenida Éxodo.

Un hombre de 33 años dio versiones contradictorias sobre el dinero y elementos que llevaba, mientras que su pareja reaccionó de forma agresiva y fueron trasladados a la Seccional 1º.