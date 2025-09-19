El Tribuno agasajó a las candidatas a Representante Provincial

Como es tradición cada año, las instalaciones de El Tribuno de Jujuy fueron el escenario de un cálido agasajo para las candidatas a Representante Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) 2025. La administradora de la casa, Jacqueline Méndez Mealla, fue la anfitriona de este encuentro previo a la elección provincial el lunes 22 de septiembre.

Durante la mañana, las jóvenes representantes de todas las regiones de la provincia disfrutaron de una linda jornada. El evento incluyó entrevistas, cámara 360, una sesión profesional de fotografía y videos para sus presentaciones oficiales, en un ambiente distendido que contó con ricos bocados y postres. Como detalle especial, cada candidata recibió un ramo de flores para hacer su estadía aún más agradable y celebrar esta etapa que culminará con la elección de la nueva soberana estudiantil de la provincia de Jujuy.

Con la presencia de todas las postulantes, ya se encuentran definidas las candidatas que competirán en la Elección Provincial de la FNE 2025:

Valles:

Palpalá - Angelina Armella Morel

El Carmen - Martina Morena Aguirre

San Antonio - Antonella Díaz

Dr. Manuel Belgrano - Victoria Zamar

Puna:

Yavi - María Jesús Cabrera

Rinconada - Nicol Araceli Acho

Cochinoca - Sofía Rosales

Santa Catalina - Iris Cruz

Susques - Carol Vasquez

Quebrada:

Humahuaca - Yuliana Morales

Tilcara - Trinidad Vera

Tumbaya - Yasmín Méndez Nogueira

Yungas:

Valle Grande - Zaira Perales

Ledesma - Catalina Dadah

San Pedro - Melina Sáez Santillán

Santa Bárbara - Candela Villarroel

La elección de la Representante Provincial de la FNE 2025 se llevará en Ciudad Cultural desde las 21, donde una de estas jóvenes será elegida para portar la corona.