“Ecos del Parque” Un Encuentro con las aves nocturnas en el Botánico

El municipio capitalino invita a la comunidad a participar del nuevo encuentro educativo “Ecos del Parque”, que en esta oportunidad abordará la fascinante charla “Explorando el mundo de las aves nocturnas” y se realizara el próximo jueves 25 de septiembre a las 18:00 hs. en el Parque Botánico Municipal.

La actividad estará a cargo de Nuria Herrera, estudiante de Ciencias Biológicas y miembro del grupo Aves Jujuy, la charla ofrecerá una mirada profunda sobre búhos, lechuzas y otras especies nocturnas. Los participantes descubrirán cómo estas aves se adaptan a la oscuridad para cazar, comunicarse y orientarse, su importancia en los ecosistemas y las leyendas que las rodean.

La charla es gratuita con cupo limitado y está dirigida a todas las personas con interés en la temática. Los interesados en participar pueden comunicarse al WhatsApp: 3884037073.

Al finalizar la charla, se realizará una caminata nocturna de observación y escucha de aves, brindando una experiencia inmersiva única en la biodiversidad local.