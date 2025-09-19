°
PARQUE BOTÁNICO

“Ecos del Parque” Un Encuentro con las aves nocturnas en el Botánico

El jueves 25 de septiembre se brindrá una charla gratuita sobre aves que incluirá una experiencia inmersiva única en la biodiversidad local.

Viernes, 19 de septiembre de 2025 17:32

El municipio capitalino invita a la comunidad a participar del nuevo encuentro educativo “Ecos del Parque”, que en esta oportunidad abordará la fascinante charla “Explorando el mundo de las aves nocturnas” y se realizara el próximo jueves 25 de septiembre a las 18:00 hs. en el Parque Botánico Municipal.

La actividad estará a cargo de Nuria Herrera, estudiante de Ciencias Biológicas y miembro del grupo Aves Jujuy, la charla ofrecerá una mirada profunda sobre búhos, lechuzas y otras especies nocturnas. Los participantes descubrirán cómo estas aves se adaptan a la oscuridad para cazar, comunicarse y orientarse, su importancia en los ecosistemas y las leyendas que las rodean.

La charla es gratuita con cupo limitado y está dirigida a todas las personas con interés en la temática. Los interesados en participar pueden comunicarse al WhatsApp: 3884037073.

Al finalizar la charla, se realizará una caminata nocturna de observación y escucha de aves, brindando una experiencia inmersiva única en la biodiversidad local.

Parque Botánico

