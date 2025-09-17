Pascuttini se reúne hoy con autoridades de la Unju

Pedro Pascuttini candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero Jujuy Avanza, hoy a las 9.30 se reunirá con autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy, y en la tarde participará en la Marcha en defensa de la universidad y la salud, que se desplazará por calles de esta ciudad.

Por la situación crítica e incierta que afrontan las universidades públicas nacionales, entre ellas la de Jujuy, Pascuttini se pronunció al respecto y se involucró en la lucha federal con el propósito de revertir el contexto que produjo una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y de extensión.

En consecuencia a las 9.30 junto a su equipo de trabajo y referentes del Frente Primero Jujuy Avanza, se presentará en el Rectorado de la Unju (avenida Bolivia 1239) donde lo esperan las máximas autoridades académicas para abordar el delicado momento en el cual está sumida la institución.

Una vez finalizado el encuentro, Pascuttini se trasladará hacia San Pedro de Jujuy donde al mediodía mantendrá una reunión con refrentes y militantes del espacio político en esa ciudad y en localidades cercanas, donde hará un llamado a trabajar con el convencimiento de que el frente gane una banca en el Congreso de la Nación en las elecciones del 26 de octubre.

Nuevamente en la capital jujeña, Pascuttini acompañado de los restantes candidatos Verónica Valente y Adrián Mendieta, y referentes del frente intervendrá en la marcha federal (anunciada para las 17) en reclamo por el veto a la ley de Financiamiento universitario y de Emergencia en pediatría.

Reclamará por políticas públicas y económicas que puedan resolver el problema que afrontan las universidades y el sistema de salud.