Vacunación antirrábica gratuita en los barrios de la ciudad

Personal de la Dirección de Zoonosis, dio continuidad -en el inicio de la semana-, a la campaña de vacunación antirrábica y actualización de registro de “mascotas” en doble turno, en barrio 13 de Junio de Alto Comedero.

La vacunación, gratuita de mascotas, se cumplió en la jornada de ayer en calle Mártires de Yavi, entre la Manzana PA -1 y L-18 desde las 9 a 12 horas y por la tarde, en Mártires de Yavi en la Manzana PA- 2 y L-20.

En tanto, la campaña seguirá el miércoles, en el Sector B-6 del citado sector, por la mañana de 9 a 12 horas en calle Salar de Olaroz y Doncella y concluirá por la tarde desde las 15 hasta las 18 horas, en Olocapato y San Bernardo.

La campaña concluirá la semana en Alto Comedero el jueves 18 en el Sector B6 más precisamente en la intersección de Río Blanco y San Bernardo de 9 a 12 horas y por la tarde, a partir de las 1 hasta las 18 horas en la esquina de Monterrico y Tusaquilla.

Castración

En doble turno desde las 7 a 19 horas, el jueves 18 la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad, dará continuidad en los centros de barrio Santa Rosa y Alto Comedero, a la campaña de Castración Masiva lanzada con la finalidad de mantener controlada la población de mascotas en la Ciudad.

En la reanudación del operativo, el pasado jueves 11, se registró una gran demanda de turnos para la esterilización y los propietarios de animales, se convocaron desde tempranamente a los centros de zoonosis, testimoniando la concientización de vecinos sobre la necesidad de control de la población canina y felina.

La campaña, será hasta fin de año y los requisitos para las castraciones son: mascotas que no estén preñadas; tampoco deben estar en celo; mayores a seis meses y menores a ocho años de edad; tener el Certificado de Vacunación Antirrábica.

Asimismo, se aclaró que los turnos, por el momento, tienen un costo de $4200, los interesados pueden ir sacando el turno, el mismo es presencial.