Incautaron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos

Un importante operativo permitió secuestrar una tonelada de hojas de coca en estado natural y 55.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que eran trasladados sin documentación legal en la provincia.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde de ayer, cuando efectivos de la Sección Reforzada “Libertador General San Martín”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, realizaban controles vehiculares sobre el kilómetro 1.231 de la Ruta Nacional N°34, en inmediaciones al Puente Ledesma.

EL CARGAMENTO ILEGAL VALUADO EN MÁS DE 219 MILLONES DE PESOS

Al registrar un camión Mercedes Benz con semirremolque ocupado por dos hombres mayores de edad, los uniformados detectaron bultos con hojas de coca y cajas con cigarrillos extranjeros. Tras la inspección, se constató que la carga incluía 1.000 kilos de hojas de coca y 55.000 atados de cigarrillos.

La mercadería, valuada en 219.750.000 pesos, fue decomisada junto al rodado por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA-ARCA). Los dos involucrados quedaron supeditados a la causa por infracción a la Ley N° 22.415, “Código Aduanero”