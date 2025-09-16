5 carrozas de Palpalá se preparan para su traslado a Ciudad Cultural

En la antesala del inicio de los desfiles de la 74ª edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, lel municipio ha preparado un operativo en colaboración con Seguridad Vial Provincial, la Policía de la Provincia, la Dirección de Tránsito municipal, Seguridad Ciudadana, Departamento de la Juventud, aportando vehículos del parque automotor municipal y su respectivo personal para el traslado seguro de las carrozas palpaleñas hacia Ciudad Cultural, sede del tradicional desfile. Además, se gestionaron trasporte gratuito de colectivos para que los alumnos y docentes puedan trasladarse hacia el predio. El plan de acción iniciará mañana miércoles 17 a partir de las 9 horas con el objetivo de garantizar la circulación segura de las carrozas y ordenamiento del tránsito vehicular en las arterias de la ciudad.

El comisario Mayor José Luis Galián, subjefe de la UR8 de Policía de Jujuy, declaró: “Nos reunimos con funcionarios de Palpalá para coordinar el traslado de las carrozas y carruajes hacia Ciudad Cultural éste miércoles 17 desde las 9 horas. Acordamos aspectos logísticos con Tránsito municipal y Seguridad Vial Provincial, con la participación de la Policía, para proteger a los alumnos y las carrozas que nos representarán”.

En la misma línea, desde el municipio se solicita a la comunidad tener precaución al circular por la Ruta Provincial 1 y Ruta Nacional 66 para que todo se desarrolle con normalidad, evitando siniestros viales y permitiendo que los jóvenes disfruten con los cuidados necesarios.

El cronograma de salida de las carrozas de los distintos establecimientos educativos rumbo a San Salvador de Jujuy iniciará a las 9 horas con la Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 “El Brete”; a las 9.30 horas lo hará el Colegio FASTA “San Alberto Magno” y el Colegio Modelo Palpalá; a las 10 horas será el turno de la Escuela Provincial de Comercio N° 2 “Dr. Manuel Belgrano”; y finalmente, a las 11.30 horas, la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Gral. Savio”.