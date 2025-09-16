Nuevo tomográfo para el Hospital San Roque

El gobernador provincial, Carlos Sadir, puso en funcionamiento un tomógrafo odontológico de última generación que agilizará estudios complejos del área bucomaxilofacial, optimizando y dotando de mayor calidad el servicio público de diagnóstico por imágenes.

La directora del nosocomio, Ana Otero explicó que el tomógrafo es de “alta resolución y precisión” y recalcó que “ayudará a agilizar el trabajo del equipo de profesionales odontólogos y médicos”.

Puntualizó que “tendremos más precisión en los datos, a través de una tomografía tridimensional”.

“La salud pública crece y da respuestas a los jujeños”, aseveró.

Refirió que el “San Roque” está próximo a cumplir 175 años de invaluables servicios a los jujeños y finalizó subrayando que “queremos inaugurar obras para seguir creciendo con la atención”.