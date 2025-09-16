°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género
Benjamin Vicuña
Video Juegos
Pádel
Onda estudiantil
Clases
Energía
Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género
Benjamin Vicuña
Video Juegos
Pádel
Onda estudiantil
Clases
Energía

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pádel

Comienza la Copa Pádel Jujuy 

Martes, 16 de septiembre de 2025 12:35

La primera edición de la Copa Pádel Jujuy se pone en marcha hoy desde las 13.30 con 380 jugadores en cancha de La Rural. El certamen es organizado por la Unión Jujeña de Pádel junto a la Secretaría de Deportes de la provincia.
Con un premio de 400 mil pesos para los campeones de cada categoría, se desarrollará a lo largo de la semana utilizando otros escenarios habida cuenta que, por la cantidad de inscriptos, se vivirán jornadas competitivas y largas. 

Se jugará en caballeros libre, lo que sería tercera y cuarta, quinta caballeros, seta caballeros, séptima, mientras que para las damas habrá séptima y quinta, sexta, contando con jugadores de toda la provincia logrando ser un certamen federal.

En cada categoría habrá dos zonas y cada dupla va a jugar un mínimo dos partidos. El domingo culminará con las finales en cancha de Rural Pádel y posteriormente la entrega de premios, además del dinero en efectivo habrá trofeos e indumentaria, para los mejores.   

Es importante destacar el acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes atendiendo que se trata de una competencia que seguirá creciendo en el futuro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD