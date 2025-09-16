Se viene el Tantanakuy Infantil y Juvenil 2025

La Asociación Tantanakuy invitó a participar del 43° Tantanakuy Infantil y Juvenil, un encuentro que desde hace más de cuatro décadas celebra la libre expresión artística de chicos y adolescentes de la región. Este año se llevará a cabo el 9 de octubre venidero en Humahuaca.

El organizador Juan Cruz Torres sostuvo que la actividad, no competitiva ni comercial, propone un espacio para compartir saberes, sentires y expresiones culturales en un marco comunitario y diverso. "Es una jornada donde la música, la danza, el teatro, la cerámica, la pintura y tantas otras formas del arte que nos identifica se manifiestan en manos de niñas, niños y adolescentes", subrayó.

Precisó que la participación está abierta a escuelas, talleres, agrupaciones culturales y personas particulares que deseen compartir su arte. Y para hacerlo se deberá completar un formulario de inscripción que puede solicitarse escribiendo al correo electrónico [email protected] o por whatsapp al 9 3887 47-0116.

"Como es tradición, se ofrecerá un almuerzo como gesto de cortesía a quienes participen y se entregarán certificados a niñas, niños y adolescentes", agregó Torres.

Al mismo tiempo puso de relieve que el encuentro cuenta con importantes reconocimientos institucionales, mencionando entre ellos la declaración de Interés Educativo del Ministerio de Educación de Jujuy y declaración de interés cultural y turístico del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy. También se encuentra en trámite la declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación. "Estas resoluciones no solo avalan la importancia del evento, sino que también facilitan la participación institucional y educativa de escuelas de toda la región", remarcó.