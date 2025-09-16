Se impulsó espacio de diálogo sobre bullying

Con motivo de recordarse recientemente el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Municipalidad de Palpalá en articulación con el hospital "Wenceslao Gallardo", llevó adelante una jornada de sensibilización destinada a estudiantes de nivel secundario. La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura y convocó a alumnos de tercero a sexto año de distintas instituciones educativas palpaleñas.

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, estuvo presente en la actividad con espacios informativos enfocados en la prevención del suicidio y el abordaje del bullying como factor de riesgo, a través de propuestas dinámicas y materiales especialmente diseñados para promover la reflexión y el diálogo entre los jóvenes. La actividad, también contó con sorteos y la colaboración de comercios locales, brindando un entorno participativo y cercano para abordar estas problemáticas desde una perspectiva preventiva.

BACHI N° 22 | PARTICIPÓ DE LA ACTIVIDAD CON UN STAND.

Esta propuesta forma parte de un trabajo conjunto y que reafirma el compromiso de la gestión municipal con la salud mental, la contención de los adolescentes y la promoción de espacios de escucha activa.

Hubo charlas sobre el bullying y dinámicas interactivas, buscando concientizar a los jóvenes sobre el acoso escolar. Alumnos del Bachillerato Nº 22 "Héroes de Malvinas" y de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" colaboraron en los stands, promoviendo la temática.

Malca Vilte, referente del hospital "Gallardo", destacó la colaboración de veinte instituciones en la presentación de stands informativos y actividades lúdicas. Entre ellas, se encontraban el Centro Forestal, "Manitos Abiertas", el programa DAI, la Oficina de Protección de Derechos de niños y adolescentes, y el Centro de Formación Profesional Municipal N º1.

JUEGOS Y REFLEXIÓN | PARA JÓVENES PALPALEÑOS.

Milagro Cruz, alumna del Bachillerato Nº 22, compartió su experiencia personal con el bullying, enfatizando la gravedad de las agresiones verbales, los mensajes ofensivos y la violencia física. Su llamado a "no guardar silencio, a romper el ciclo del miedo y a denunciar las situaciones de acoso", resonó como un poderoso mensaje de empoderamiento para aquellos que atraviesan circunstancias similares.

"Este evento subraya la importancia de abordar el suicidio como un problema grave y de promover acciones basadas en evidencias para su prevención", afirmaron desde la Municipalidad de Palpalá.