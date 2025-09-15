Cazzu emocionada hasta las lagrimas por el cumple de su hija

Las lágrimas de Cazzu emocionaron al público en el Movistar Arena de Buenos Aires la noche del 14 de septiembre.

La “Jefa del Trap” se quebró al interpretar “Inti”, la canción que compuso para su hija, en una fecha que coincidió con el segundo cumpleaños de la niña. El público respondió con una ovación que la impulsó a continuar, en uno de los momentos más emotivos de su gira “Latinaje”.

El episodio ocurrió cuando Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, se vio superada por la emoción al cantar los versos dedicados a Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal.

Antes de interpretar “Inti”, la artista se dirigió al público con palabras que reflejaron el significado personal de la canción. “Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor”, dijo con la voz entrecortada.

La intensidad del momento la llevó a detenerse y recomponerse, mientras la multitud la acompañaba con aplausos y muestras de apoyo, como un fan action, es decir una acción de sus fanáticos, con pequeños soles, en referencia al nombre de su hija. “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, expresó la cantante, mostrando la vulnerabilidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida