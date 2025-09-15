Inicia el cronograma de ingreso a 1° año de Educación Secundaria 2026

El Ministerio de Educación comunica que inicia el cronograma de ingreso a primer año 2026 en las escuelas secundarias de gestión estatal.

“Se mantiene el sistema mixto”, adelantó la ministra Serrano. Aclaró que en aquellas escuelas donde la demanda no supere las vacantes, la asignación es directa. Mientras que, en las instituciones donde los aspirantes superen la disponibilidad, se realizará el proceso de asignación y distribución de vacantes.

También aclaró que hay 20 instituciones que mantienen una sobre demanda histórica por lo cual se realizará una instancia evaluativa. En el resto de las escuelas sobre demandadas continúa el proceso de asignación a través de INPROJUY

El Ministerio suma una nueva propuesta integral para favorecer la transición entre el nivel primario y el secundario, “Sábados de escuelas abiertas” se llevarán a cabo en 5 escuelas secundarias, los días 04, 11 y 18 de octubre

Adicionalmente, el 06 de octubre se realizará la Jornada de Puertas Abiertas “Las familias van a la escuela” en las instituciones de nivel primario, “donde estudiantes de 7° grado y sus familias recibirán información sobre las ofertas educativas y podrán aclarar dudas referidas al procedimiento de asignación de vacantes”, señaló la ministra.Las 5 escuelas habilitadas con esta propuesta son:

1. Bachillerato Provincial N°2 “Gob. Jorge Villafañe”

2. Colegio Polimodal N°3

3. Colegio Secundario N°1 “Crucero ARA Gral. Belgrano”

4. Colegio Secundario de Arte N°42

5. Escuela de Comercio N°3 “José Manuel Estrada”

Fechas clave a tener en cuenta:

• Del 13 al 17 de octubre: 1° pre inscripción de ingresantes. Se seleccionará sólo una institución educativa de preferencia.

• 28 de octubre: 1° instancia de asignación y distribución de vacantes a través de INPROJUY.

• 31 de octubre: Instancia Evaluativa en las instituciones que se detallan a continuación.

San Salvador De Jujuy:

1. Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”

2. Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”

3. Colegio N°2 “Armada Argentina”

4. Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”

5. Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”

6. Escuela Provincial de Artes N°1 “Medardo Pantoja”

7. Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”

8. Colegio Secundario N°54

Palpalá:

9. Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”

10. Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. Savio”

Perico:

11. Colegio Secundario N°68

12. Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico:

13. Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy:

14. Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”

15. Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín:

16. Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”

17. Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua:

18. Colegio Secundario N°70

Humahuaca:

19. Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa:

20. Escuela Provincial Agrotécnica N°8