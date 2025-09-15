El Jubileo de los Educadores

Los educadores jujeños también vivieron su jubileo el sábado pasado en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Este tiempo de encuentro, gratitud y esperanza tuvo como lema "Caminemos juntos hacia la Puerta Santa, en comunión y esperanza".

Jubileo de los Catequistas. Será el sábado, de 8 a 17, en el Colegio Fasta. El lema será "El catequista, comunicador de la Palabra".

La mañana a pleno sol acompañó a quienes se congregaron en la rotonda de ingreso al pueblo, y también a quienes peregrinaron desde la capital como los integrantes del IES Nº 7 "Populorum Progressio-Intela" que portaron la imagen peregrina de la patrona de Jujuy.

SALUDO A LA VIRGEN | JUNTO AL OBISPO DANIEL FERNÁNDEZ (FOTOS: JORGE BURGOS)

Una vez que arribaron al santuario los docentes ingresaron por la Puerta Santa y saludaron a la Virgen para compartir posteriormente la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández. Finalizó con un compartir fraterno.

Ya está muy próxima la primera peregrinación 2025 a Río Blanco que se realizará el domingo 28 de este mes con las familias y las parroquias de Capital y Palpalá. Habrá misas a las 7, a las 8.30 (la central, a la llegada de la imagen desde la Catedral que parte a las 5), a las 10.30, a las 12, a las 18 y a las 19.30. Mientras que el Rosario se rezará a las 6.30 y a las 19.

Van a disertar el padre Luis Zazano (Tucumán) y el padre Germán Maccagno. Se solicita una colaboración de $5.000.