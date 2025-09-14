°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Katy Perry sorprendió en Argentina al regalar empanadas a sus fans en Don Julio

La cantante estadounidense Katy Perry, de gira en el país, repartió empanadas en la famosa parrilla Don Julio y el gesto solidario se volvió viral.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 14:15

En su regreso a la Argentina, Katy Perry no solo brilló sobre el escenario del Movistar Arena, sino que también sorprendió a sus fans al regalar empanadas en la parrilla Don Julio. Su gesto espontáneo recorrió las redes sociales y se transformó en uno de los momentos más comentados de su visita.

Septiembre tuvo un aire festivo en Buenos Aires gracias a la llegada de Katy Perry, quien volvió al país tras siete años de ausencia para presentar su gira internacional The Lifetimes Tour en el Movistar Arena los días 9 y 10 del mes y, además de sus shows, durante su estadía, sorprendió con el entusiasmo que mostró hacia la cultura, la política y la gastronomía local.

