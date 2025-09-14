Provocaron disturbios y fueron aprehendidos

Un grupo de sujetos fue detenido en la ciudad de Perico, luego de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, agredir a los transeúntes e ingresar a un cementerio donde robaron alimentos a las personas que estaban dentro.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el hecho se registró días atrás alrededor de las 9.30 sobre un tramo de la avenida La Bandera de la mencionada ciudad comercial.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 6 recorría el sector de manera preventiva, cuando ocasionales transeúntes alertaron sobre la presencia de un grupo de hombres que ingerían bebidas alcohólicas y agredían físicamente a las personas.

De manera inmediata se constituyeron en el lugar, donde constataron la presencia de los inculpados, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron la fuga e ingresaron en el cementerio ubicado en las inmediaciones.

Un empleado de seguridad de la necrópolis relató a los efectivos cómo vestían los malvivientes y que además sustraían alimentos a las personas se encontraban dentro.

Tras un breve recorrido cuatro sujetos, de 26, 35, 36 y 37 años, fueron detenidos y trasladados a la Seccional 58°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.