Palpalá rindió homenaje a los maestros en una jornada que también conmemoró el aniversario del barrio Sarmiento

Con una ceremonia cargada de sentido de pertenencia, Palpalá celebró a los educadores y al barrio que lleva el nombre del “Padre del Aula”, Domingo Faustino Sarmiento, en un mismo acto durante la mañana. La actividad reunió a instituciones educativas, funcionarios municipales y familias para rendir tributo a la docencia y reafirmar los vínculos vecinales en una fecha especial para el barrio.

Durante la actividad, María Belén Díaz, presidenta del Centro Vecinal, destacó la importancia de reunir a la comunidad en torno a fechas tan significativas: "Un año más del barrio, un año más acercando a los maestros con los vecinos", expresó Díaz, resaltando el esfuerzo de la comisión vecinal que, a pesar de ser joven, trabaja con dedicación para llevar adelante este tipo de acciones. Señaló que la comisión vecinal actual está próxima a finalizar, y se convocarán a nuevas elecciones para conformar una nueva gestión barrial que continúe trabajando por el barrio.

Asimismo, se contó con la presencia de Florencia López, exdirectora de la escuela 207 “Armando Pedro Pío Martijena” y docente de destacada trayectoria. Con más de treinta años de servicio, López compartió su experiencia y la importancia de revalorizar la tarea docente en la formación del carácter de los niños. "El ser docente es el que va a guiar, va a hacer que despierten los chicos esas ganas de aprender", afirmó, subrayando el rol fundamental del educador en la estimulación del aprendizaje, incluso en la era de la tecnología. López también reflexionó sobre la evolución de la educación y la necesidad de integrar la tecnología, reconociendo que el docente aprende de sus alumnos y que la relación es bidireccional.