Se produjo un incendio en el edificio Libertad de la Armada

Pasadas las 11 de la mañana se desató un incendio en el edificio Libertad, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Las llamas se iniciaron en el parabalas de goma del Polígono de Tiro, durante un adiestramiento rutinario del personal. Y que está junto a la playa de estacionamiento del lugar.

El edificio está ubicado en Comodoro Py 2055 y es de la Armada Argentina. Si bien el fuego está dominado, durante varias horas trabajaron el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires junto al SAME.

“Se trata de un lugar sin contacto con el edificio principal y está en un sector de contrafrente, junto a la playa de estacionamiento”, informaron fuentes de la Armada.

A su vez, también indicaron que evacuaron todo el material pirotécnico que podía llegar a agravar la situación, como también a todo el personal. El cuerpo de bomberos logró que las llamas no alcancen la imprenta lindera al edificio, ya que allí hay mucho material inflamable.

En ese maco se produjo otro incidente: una ambulancia del SAME, que se dirigía al lugar, volcó a metros del edificio, sobre la avenida Comodoro Py.

“Personal del Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, de Bomberos de la Ciudad, acudió a auxiliar a los ocupantes de la ambulancia que volcó metros antes de llegar al predio donde se registraba el incendio. Los rescatistas auxiliaron al conductor y al médico, que luego fueron trasladados al hospital Fernández”, detallaron las autoridades.

En el lugar también trabajó una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.