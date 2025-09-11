°
Tendencia

Un rosarino se llevó más de mil millones en el Quini 6

El Quini 6 volvió a repartir millones y dejó números que marcaron la suerte: una combinación ganadora en Rosario y tres pozos que siguen acumulando.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 19:12

Este miércoles, el Quini 6 volvió a ser protagonista en miles de hogares argentinos. Con más de 5.200 millones de pesos en juego y cerca de un millón y medio de apuestas, la edición 3303 dejó una mezcla de expectativa, emoción y un nuevo millonario en Santa Fe.

La historia del día la protagonizó un jugador de Rosario, que logró acertar las seis bolillas en la modalidad Revancha y se llevó un premio superior a los 1.000 millones de pesos. Los números que salieron fueron 30, 24, 12, 18, 44 y 06. El billete ganador fue jugado en esa ciudad, y aunque su identidad no se conoce, ya forma parte del reducido grupo de argentinos que lograron lo imposible.

