Campaña de castración masiva: más de 100 turnos semanales

Al respecto, Jimena Saez, directora de Zoonosis, expresó, “estamos iniciando la campaña que tanto prometimos, estamos con treinta turnos aquí en el Centro Modelo 2 de Alto Comedero en el turno mañana, y para el turno tarde estaremos con otros treinta. Así también en Santa Rosa se entregan treinta turnos a la mañana y treinta turnos a la tarde, mientras que en Campo Verde treinta turnos en total”.

Esta iniciativa se plantea como una herramienta clave para reducir la cantidad de animales en situación de calle y evitar la reproducción indiscriminada, Saez, destacó que “esta campaña va a ser hasta fin de año, se llevará a cabo todos los jueves, ya que queremos llegar a un número significativo para poder bajar la sobrepoblación e impactar positivamente sobre la salud pública”.

Para acceder a la castración, los propietarios deben solicitar un turno previo en cualquiera de los centros habilitados por la municipalidad, “los dueños tienen que acercarse a los centros, a cualquier punto de la municipalidad, y ahí sacan el turno con el certificado de vacunación antirrábica vigente, ya que más del ochenta por ciento de la población ya fue vacunada y se puede acceder a la castración. El arancel que se paga, que es una ayuda, son $4200, con eso es suficiente para que nosotros podamos realizar la cirugía”, detalló la directora.

Asimismo, recordó los requisitos indispensables para la esterilización, “tienen que ser mayores a ocho meses, menores a ocho años, no tienen que estar preñadas y si están preñadas tienen que esperar cuarenta y cinco días de postparto para poder realizarle la cirugía”.