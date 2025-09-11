Asistencia social en barrios capitalinos

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, llevó adelante acciones de asistencia social destinadas a familias de los barrios Coronel Arias, Almirante Brown y Alto Comedero de la ciudad Capital, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Los equipos técnicos de profesionales en Trabajo Social, coordinados por la directora provincial de Asistencia Directa y Emergencias, Graciela Ortiz, entregaron elementos de primera necesidad a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Previo a la asistencia, los trabajadores sociales realizaron relevamientos mediante visitas domiciliarias, entrevistando a las familias y elaborando informes sobre cada caso. Esta información permitió dar una respuesta adecuada y oportuna, que incluyó la entrega de camas, colchones, sillas, mesas y otros elementos esenciales para fortalecer las condiciones de habitabilidad.

Cabe destacar que la Secretaría brinda acompañamiento y asistencia integral a las familias que atraviesan situaciones de precariedad, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el bienestar de las comunidades más vulnerables.