10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Tenis
Hockey
La opinión
Paso de Jama
El tiempo en Jujuy
Polonia
Onda estudiantil
Ministerio del Interior
consumo en caída
Causa Cuadernos
Onda Estudiantil

Airbag en la FNE: todavía quedan algunas entradas

Faltan pocos días para la presentación de los hermanos Sardelli en la elección nacional.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 08:58

El lunes 4 de agosto comenzó la venta de entradas para el show que brindará la banda Airbag, en el marco de la elección representante nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Al día de hoy,al entrar a la página de venta de entradas, se puede ver que las preferenciales, el campo delantero y la popular sur están agotadas, mientras que solo quedan para platea y campo trasero con un precio de $50.000 y $40.000 respectivamente.

El lunes 4 de agosto comenzó la venta de entradas para el show que brindará la banda Airbag, en el marco de la elección representante nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Al día de hoy,al entrar a la página de venta de entradas, se puede ver que las preferenciales, el campo delantero y la popular sur están agotadas, mientras que solo quedan para platea y campo trasero con un precio de $50.000 y $40.000 respectivamente.

Desde la organizacón del evento recuerdan que el único canal habilitado para la venta de entradas en norteticket.com y que cualquier entrada comprada por otro medio, como redes sociales u otro puento de venta no podrán ingresar al show.

Los hermanos Sardelli vuelven a Jujuy después de más de dos décadas. La última vez que tocaron en la provincia fue en 2004, cuando la banda daba sus primeros pasos en la escena del rock nacional.

Airbag es un grupo musical de Argentina formado en el Gran Buenos Aires en el año 1999. El grupo fue fundado y es integrado por tres hermanos: Gastón Sardelli, Patricio Sardelli y Guido Sardelli.

Empezaron a tocar juntos a mediados de los años noventa bajo el nombre de Los Nietos de Chuck, donde hacían covers de Chuck Berry, The Beatles y Creedence, entre otros.

La formación actual cuenta con el cantante y guitarrista principal Patricio Sardelli, el guitarrista rítmico y cantante Guido Sardelli, el bajista Gastón Sardelli y sus respectivos músicos sesionistas; el tecladista José Luis Berrone y el baterista Sebastián Roascio Goldar.

 

 

 

