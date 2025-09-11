°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

pintada estudiantil
Seccional 6º
estupefacientes
Daniel Filmus
pintada estudiantil
Seccional 6º
estupefacientes
Daniel Filmus

DÓLAR OFICIAL

$1445.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

El Tren Solar ofrece 50% de descuento para residentes

Tren Solar relanza la promoción “Orgullo Jujeño”, martes, jueves y sábados, una propuesta para que los jujeños sean protagonistas de esta experiencia única.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 19:07

Desde el 10 de septiembre hasta el 14 de diciembre de 2025, los residentes de la provincia que acrediten domicilio en su DNI podrán acceder a un 50% de descuento en el valor del pasaje, en el Tren Solar de la Quebrada reduciendo el costo de $10.000 a $5.000.

El beneficio Orgullo Jujeño, ya se encuentra disponible los días martes, jueves y sábados, según disponibilidad. Los tickets podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías oficiales de las estaciones, en El Cabildo, o a través de WhatsApp. La promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes.

Beneficio en el Tren Solar exclusivo para Jujeños

El programa apunta al estímulo del turismo interno, fortaleciendo el vínculo entre los jujeños y el Tren Solar, promoviendo el movimiento y dinamizando las economías locales vinculadas a la gastronomía, la artesanía y el transporte.

“El tren no solo representa un logro en términos de innovación y sustentabilidad, sino que también es un emblema compartido por los jujeños”, expresó Juan Cabrera, presidente del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada.

En línea con su espíritu, la campaña “Orgullo Jujeño” incorpora un fuerte compromiso con la sustentabilidad con enfoque social, impulsando una visión de desarrollo inclusiva que integra el cuidado ambiental con el acceso equitativo.

Con esta acción, el Tren Solar reafirma su carácter de obra histórica, innovadora y sostenible. Pero, sobre todo, se convierte en una experiencia cotidiana al alcance del pueblo jujeño, invitando a subir, recorrer la Quebrada desde otra perspectiva.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD