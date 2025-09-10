Fracturó de una patada a una mujer policía

Un hombre de 45 años y una mujer fueron detenidos por los efectivos policiales, luego de que junto a otras personas atacaron a una pareja de efectivos policiales.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró el fin de semana pasado en un sector del barrio Cuyaya de la capital jujeña.

En esas circunstancias, una mujer se hizo presente en la atalaya ubicada en la intersección de Valdi y Álvarez Prado, manifestando que identificó a un hombre que estaba ofreciendo sus pertenencias, tras haberlas sustraído de su domicilio.

Los dos efectivos realizaron el recorrido preventivo y cuando dieron con el inculpado, este se mostró muy agresivo y le propinó una patada en el hombre a la mujer policía, provocando que cayera pesadamente al suelo.

El efectivo intentó reducir al protagonista, pero en un primer momento fue impedido por un grupo de mujeres que además de entorpecer el procedimiento, atacaron al auxiliar de la fuerza pública.

Los policías solicitaron apoyo en base de operaciones y de inmediato un grupo de efectivos se hizo presente en el lugar y procedió a la detención de un hombre de 45 años, identificado como Humberto Leonardo Valdez, quien quedó a disposición de la Justicia e imputado por agredir a la efectivo policial.

También los policías procedieron a la aprehensión de una mujer de 39 años, hermana del inculpado, quien entorpeció el procedimiento y amenazó a los efectivos policiales.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la efectivo herida, resultó con fractura de clavícula y permanece internada.