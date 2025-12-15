Más de 100 actas por alcoholemia

La policía de la provincia informó los resultados de los operativos realizados el fin de semana del 11 al 15 de diciembre con un total de 708 actas, siendo 107 por alcoholemia y 601 por infracciones varias.

Si bien no se produjeron infracciones por velocidad, se registraron un total de 49 siniestros viales en la provincia con un saldo de una persona fallecida, el hecho se registró el viernes alrededor de las 9, en un tramo de la ruta provincial Nº 71, a la altura del río Chorojra en la Puna jujeña.

En esas circunstancias, un vehículo marca Fiat Palio de color circulaba junto a otras cuatro personas, entre ellas una niña de 5 años y por causas que se tratan de establecer, el conductor de 21 años perdió el control y terminó produciéndose el siniestro.

A raíz del violento impacto, los ocupantes resultaron con heridas de consideración, pero una mujer de 40 años sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y politraumatismos en distintas partes del cuerpo, lo que le provocó el deceso.

Los números del fin de semana: