10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Jornada calurosa en San Salvador de Jujuy

La máxima pronosticada para hoy es de 28 grados.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 08:22

Mitad de semana y según lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy será una jornada con cielo despejado en San Salvador de Jujuy sin probabilidades de precipitaciones.  

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 28 grados.

En la zona de los valles y el ramal se prevé que la temperatura máxima alcance los 30 y 31 grados.

En Humahuaca será una jornada con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 18 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con 4 grados bajo cero y para hoy se anticipa una máxima de 20 grados con cielo parcialmente nublado.

