Fraile Pintado tiene nuevo jardín infantil

El nuevo espacio brindará contención y formación a niños y niñas de la localidad. El establecimiento comenzará a funcionar con 30 niños inscriptos en el turno mañana, aunque según indicaron las autoridades, las matriculas llegarían a 100, reflejando la fuerte demanda de la comunidad

El nuevo espacio brindará contención y formación a niños y niñas de la localidad. El establecimiento comenzará a funcionar con 30 niños inscriptos en el turno mañana, aunque según indicaron las autoridades, las matriculas llegarían a 100, reflejando la fuerte demanda de la comunidad

Sadir destacó la importancia de la obra educativa en la comunidad y anunció una inversión superior a $1.500 millones destinada a la refacción y ampliación de tres instituciones educativas de la ciudad: la escuela “Virgen de Fátima”, la Escuela Manuel Belgrano y la escuela “9 de Julio”, en beneficio de estudiantes y docentes.

En otro orden, agradeció la colaboración del municipio y de la empresa constructora, resaltando el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y sector privado para garantizar una educación de calidad en toda la provincia.