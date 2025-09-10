°
10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Charlie Kirk
Economía popular
universitarios
Universidad
Fraile Pintado
Onda Estudiantil 2025
Charlie Kirk
Economía popular
universitarios
Universidad
Fraile Pintado
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
FRAILE PINTADO

Fraile Pintado tiene nuevo jardín infantil

El gobernador Sadir inauguró el Jardín Infantil N° 73 y anunció una inversión millonaria destinada a la refacción y ampliación de tres instituciones educativas.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 21:45

El nuevo espacio brindará contención y formación a niños y niñas de la localidad. El establecimiento comenzará a funcionar con 30 niños inscriptos en el turno mañana, aunque según indicaron las autoridades, las matriculas llegarían a 100, reflejando la fuerte demanda de la comunidad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El nuevo espacio brindará contención y formación a niños y niñas de la localidad. El establecimiento comenzará a funcionar con 30 niños inscriptos en el turno mañana, aunque según indicaron las autoridades, las matriculas llegarían a 100, reflejando la fuerte demanda de la comunidad

Sadir destacó la importancia de la obra educativa en la comunidad y  anunció una inversión superior a $1.500 millones destinada a la refacción y ampliación de tres instituciones educativas de la ciudad: la escuela “Virgen de Fátima”, la Escuela Manuel Belgrano y la escuela “9 de Julio”, en beneficio de estudiantes y docentes.

 En otro orden, agradeció la colaboración del municipio y de la empresa constructora, resaltando el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y sector privado para garantizar una educación de calidad en toda la provincia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD