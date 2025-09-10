Jujeños están implicados en tráfico de drogas sintéticas

Cuatro personas fueron imputadas por haber participado en distintas maniobras de tráfico de drogas sintéticas como éxtasis y LSD desde Córdoba hacia nuestra provincia, que habrían llevado adelante desde abril y agosto de este año, a través de siete encomiendas.

En la audiencia de formalización y ante el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Jujuy, se requirió la prisión preventiva para estas cuatro personas -tres hombres y una mujer-. El juez Eduardo Hansen hizo lugar al pedido en relación a dos de ellos.

De acuerdo con lo planteado por la fiscal federal Lucía Orsetti la auxiliar fiscal Sofía Escudero, existió una maniobra de tráfico de drogas sintéticas entre el 22 de abril y el 13 de agosto de este año. Según explicó, se pudieron reconstruir siete envíos de encomiendas de Córdoba a Jujuy, a través de los videos de las cámaras de seguridad de la empresa utilizada, las constancias remitidas por la compañía de transportes y las transferencias de dinero entre LOS implicados.

Los tres hombres fueron imputados por el transporte de sustancias estupefacientes. Con respecto a la mujer, se la señaló como responsable de la tenencia con fines de comercialización.

Entrega y allanamientos

"Hay una red interjurisdiccional que trafica drogas sintéticas que tienen alta capacidad tóxica y hay un despliegue de dinero y transferencias", indicó la auxiliar fiscal en la audiencia realizada el viernes pasado. Explicó entonces que durante la investigación se identificó a uno de los protagonistas, que habría enviado una encomienda desde la terminal de ómnibus de Córdoba que habría sido retirada en Jujuy.

Luego de que se profundizara la investigación y se solicitara el levantamiento del secreto fiscal, se observaron diversas transferencias a la cuenta de un hombre de apellido Vásquez, que luego eran enviadas de forma inmediata a un segundo implicado.

Además, de los informes solicitados a la empresa de transporte, surgió que existía en los envíos realizados. También se pudo establecer que quienes iban a las oficinas de despacho tanto en Córdoba como en Jujuy, eran los dos involucrados.

Tras una serie de medidas, se pudo identificar que la mujer imputada era una de las principales destinatarias del dinero que enviaban habitualmente. Incluso se identificó que una de las encomiendas fue enviada el 8 de agosto.

El 2 de septiembre, se llevó adelante una apertura y entrega vigilada. En ese paquete se hallaron 225 dosis de cartones que resultaron positivos para LSD. El 4 de septiembre, la PSA interceptó a un hombre, que se había presentado en la Terminal de Ómnibus de Tucumán para retirar el paquete. A partir de allí, se llevaron adelante una serie de allanamientos en los domicilios de los cuatro imputados, donde se secuestraron distintos tipos de estupefacientes (como marihuana y Mdma) e incluso un "combo" denominado "Faster and Furious" que lo integraban diferentes pastillas.

Al momento de sustentar la imputación, la Fiscalía se basó en la evidencia que surgió del levantamiento del secreto fiscal, las conversaciones entre los involucrados (obtenidas luego de la intervención de los celulares), los informes de la PSA y de la Arca.

Además, Orsetti requirió un plazo de 110 días hábiles y la autorización para peritar celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados. Indicó además que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procela) colabora en el caso y pidió la prisión preventiva para los cuatro por tratarse de "delitos graves vinculados al tráfico de estupefacientes que se encuentra conminado con una pena privativa de la libertad que parte de los 4 años de prisión como mínimo".

El inicio del expediente judicial

La Fiscalía federal explicó que la investigación comenzó el 26 de febrero pasado, luego de la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por la Unidad Especializada en Narcomenudeo del Ministerio Público de la Acusación de la provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello se dio luego de un allanamiento realizado el 9 de febrero pasado en nuestra ciudad, donde se encontraron distintas sustancias, que llevaron a la sospecha de que se estaban produciendo estupefacientes de tipo sintético.

Una de las personas imputadas en el fuero provincial declaró como colaboradora en la causa y señaló que recibía drogas sintéticas (como éxtasis y LSD) por parte de uno de los inculpados, a través de encomiendas remitidas por una empresa de transporte que le enviaba desde la provincia de Córdoba. Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que tras el inicio del caso en el fuero federal, debido a que la producción de estupefacientes, cuya investigación corresponde al MPF de la Nación, la Unidad Fiscal llevó adelante una serie de medidas para identificar a la persona señalada.

En ese sentido, se le dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).