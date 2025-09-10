Este jueves comienza la campaña de castración

Mañana la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos, de 7 a 19 en distintos puntos de la ciudad: Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa, Centro Modelo de Zoonosis II (avenida Yuto en Alto Comedero) y Campo Verde.

Al respecto, la directora de Zoonosis, Jimena Saez, detalló que desde este jueves iniciarán las esterilizaciones masivas, brindando aproximadamente 120 turnos por día.

Los procedimientos para las mascotas capitalinas se realizarán "por el momento", en los centros de competencia municipal antes mencionados, según precisó la directora.

Los requisitos para las castraciones son que las mascotas no estén preñadas, tampoco deben estar en celo, deben ser mayores a seis meses y menores a ocho años de edad, y deben contar con el Certificado de Vacunación Antirrábica.

Los turnos para el servicio actualmente tienen un costo de $4.200. "Los interesados deben sacar el turno de manera presencial porque tienen que presentar el certificado de vacunación del animal. Aquellos que estén registrados a través del código QR que se le otorgó el municipio, pueden ingresar a la web y emitir el certificado desde allí, y con ese certificado sacar el turno", explicó Saez.