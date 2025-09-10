Llega al país el primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos

En medio de las fuertes políticas contra la inmigración ilegal que impulsó Donald Trump desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos, en las próximas horas llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el primer vuelo con 16 ciudadanos argentinos que fueron expulsados del país norteamericano.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue rentado por la administración en Washington para este tipo de procedimientos, partirá durante este miércoles desde un aeropuerto que no fue revelado.

Según el recorrido que sí se conoció, antes de pisar suelo argentino, hará escalas en la capital de Colombia, Bogotá, y también aterrizará en el aeropuerto internacional de Confis, en Belo Horizonte, en territorio brasileño.

En relación a lo que se informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina. El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.

Desde los portales especializados, se advirtió que toda la programación es una previsión y puede estar sujeta a cambios.

En un contexto más amplio, una investigación realizada por Ricardo Morgan, dedicado a documentar mediante fotografías y videos el tráfico aéreo en el aeropuerto de Confins, reveló que desde principios del año y hasta la semana pasada, más de 1900 ciudadanos brasileños fueron deportados desde Estados Unidos en 21 vuelos con destino a Belo Horizonte o Fortaleza.

En promedio, se trata de casi un vuelo semanal de deportación, según lo detallado por Morgan y compartido por los medios especializados. Las cifras dan cuenta de la magnitud de los operativos aéreos y de la frecuencia con la que vuelos de esta naturaleza arriban a diferentes puntos del territorio brasileño.

Así, llegará a suelo argentino con 16 ciudadanos que fueron expulsados de Estados Unidos en medio de la fuerte política inmigratoria que aplicó la administración Trump. Si bien ya habido argentinos expulsados, todos han regresado en vuelos comerciales y acompañados por dos agentes de deportación.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos de deportación tienen como objetivo repatriar a ciudadanos de otros países que han violado las leyes de inmigración estadounidenses. Los deportados son principalmente personas que ingresaron ilegalmente, que no estaban autorizadas a permanecer en el país, que han sido condenadas por delitos o que se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

Justamente, a nivel sudamericano, la Argentina no ostenta la misma cantidad de ciudadanos deportados que otras naciones de la región. Por caso, el principal ejemplo es Venezuela, donde Trump ha puesto especial énfasis en las últimas semanas.

El pasado viernes el mismo ente señaló que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada en 2021 concluirá el próximo 7 de noviembre, e instó a los beneficiarios a “prepararse” para regresar a Venezuela si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.

“Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos”, señaló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) en un comunicado. El gobierno estadounidense además recomendó a los venezolanos que decidan salir del país utilizar la aplicación CBP One, que agiliza trámites fronterizos.

Con esta decisión, unos 267.000 venezolanos, cuyo beneficio vencía el 10 de septiembre, obtuvieron un breve margen adicional tras el anuncio del miércoles sobre el fin de la protección creada durante la administración de Joe Biden (2021-2025).