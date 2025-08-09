La CGT Jujuy recurrió a Bernis por reclamos sectoriales

El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Jujuy, Alberto Bernis recibió nuevamente a referentes de la CGT Regional Jujuy, con quienes abordó reclamos de los distintos sectores de los trabajadores y acordó trabajar en una agenda común para avanzar.

Asistieron al encuentro Freddy Berdeja (Judiciales), Luis Cabana (Upcn), Ariel Vargas (Atraac), Julio Vilte (UTA), Francisco Montes (Apunju) y Ramón Neyra (Uocra).

Al término de la reunión Berdeja señaló que solicitaron a Bernis, que interceda ante el gobernador Carlos Sadir gestionando una reunión "para articular con los distintos ministerios, incluida la municipalidad por diferentes temáticas que preocupan a los trabajadores de distintos sectores".

Y recordó que en la última reunión extraordinaria de la central obrera, "todos los sectores plantearon distintas problemáticas" que es necesario atenderlas por parte de las autoridades provinciales.

Luego aclaró que "no todo pasa por lo salarial, pero si por situaciones que no están teniendo respuestas y que van generando un clima que preocupa. Sería óptimo solucionarlo dentro del marco institucional", consideró.

Por "la falta de respuesta en el sector de la salud y la educación" se conformaron frentes con agendas propias.

"Nosotros como CGT venimos a darle un encuadramiento general y que sean los referentes de esos sectores los que hagan sus planteos en una mesa de diálogo".

Posteriormente, sostuvo que de no haber respuestas "las medidas de acción directa están latentes", por lo que "hay que buscar soluciones", aconsejó.

Finalmente, afirmó que Bernis "va a hablar con el Gobernador para sostener una reunión y crear un espacio de diálogo en búsqueda de una solución".