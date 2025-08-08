Incautaron cocaína de un colectivo que salió de Jujuy

Dos mujeres, oriundas del vecino país de Bolivia, fueron detenidas luego de ser descubiertas con un total de 215 cápsulas con cocaína dentro de medias y en sus órganos. Las inculpadas no contaban con un ingreso legal al país y fueron descubiertas en Catamarca, a bordo de un colectivo que salió desde La Quiaca y que tenía como destino a la provincia de Mendoza.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el hallazgo tuvo lugar sobre el kilómetro 596 de la ruta nacional N°38, a la altura de la localidad El Portezuelo, en la provincia de Catamarca.

Fue en esas circunstancias que los integrantes de la sección núcleo del Escuadrón 67 "Catamarca" inspeccionaron un transporte público de pasajeros que tenía como itinerario la ciudad de fronteriza de La Quiaca (Jujuy), hasta la provincia de Mendoza.

Allí detectaron que dos pasajeras, ambas de nacionalidad boliviana, no contaban con constancias de ingreso legal al país y que trasladaban un total de 42 cápsulas que contenían una sustancia pulverulenta compacta, en el interior de medias ubicadas en el lateral de sus asientos.

HALLAZGO | MOMENTO EN QUE LOS EFECTIVOS DESCUBRÍAN LA DROGA.

La sustancia fue sometida a una prueba de campo narcotest, por el personal de Criminalística y Estudios Forenses, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 528 gramos.

Asimismo se dio intervención al Juzgado Federal Nº1 y Fiscalía Federal de Catamarca, que ordenaron la detención de ambas pasajeras involucradas y su traslado hasta el hospital "San Juan Bautista" de la ciudad capital de la provincia, a fines de realizar estudios médicos.

En el nosocomio, el personal médico junto a los efectivos constató la presencia de cuerpos extraños en la zona del abdomen de las mujeres. Por tal motivo el magistrado interviniente dispuso que ambas continúen alojadas en el centro de salud hasta finalizar la evacuación de la totalidad de la sustancia, como así también los procedimientos médicos.

También orientó que se dé conocimiento del hecho a la Oficina Consular del Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, los gendarmes contabilizaron un total de 215 cápsulas, con un peso de 2 kilos 44 gramos de cocaína.