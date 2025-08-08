¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
SALTA
Onda estudiantil
compartiendo en movimiento
Día de San Cayetano
Julieta Prandi
Matías Jurado
Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
SALTA
Onda estudiantil
compartiendo en movimiento
Día de San Cayetano
Julieta Prandi
Matías Jurado

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Marcos Ginocchio cumplió su sueño y se recibió de abogado

El ganador de Gran Hermano compartió el momento con sus seguidores.

Viernes, 08 de agosto de 2025 10:03

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, cosechó los frutos de años de esfuerzo y este jueves fue su entrega de diplomas. El modelo se consagró como abogado recibido de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). 

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, cosechó los frutos de años de esfuerzo y este jueves fue su entrega de diplomas. El modelo se consagró como abogado recibido de la Universidad Nacional de Salta (UNSA). 

En las imágenes que circularon de la ceremonia, se puede ver la emoción del ex "hermanito" al recibir el diploma entregado por los jefes de cátedra de su universidad, mirando hacia al cielo y agradeciendo a Dios por el momento. 

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Ginocchio en sus redes sociales, dándole fin a esta etapa. 

El momento captado por las cámaras se viralizó en redes sociales y sus fanáticas lo llenaron de elogios y felicitaciones. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD