30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Martín Fierro
Telefé
ruta 52
Salario mínimo vital y móvil
embajador de sudafrica
zoe bogach
causa GNL
Triple Crimen
Jorge Rial
Policiales

Buscan a Raúl Sebastián Díaz

El hombre es intensamente buscado desde el día de ayer.

Martes, 30 de septiembre de 2025 09:29

Familaires y amigos buscan a Raúl Sebastián Díaz de 46 años de edad quien falta de su hogar desde el día de ayer.

Se supo que el hombre habría salido desde la ciudad de San Pedro con destino a Perico, pero que nunca habría llegado.

El hombre es de contextura robusta, de 1.75 metros de altura aproximadamente, tez morocha, es pelado, con una cicatriz en el abdomen desde el ombligo hasta la tetilla.

Al momento de su desaparición vestía pantalón jogging de color azul oscuro, calzado color negro, gorra azul con un escudo de River y mochila de color gris.

Cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239 o concurrir a la seccional más cercana.

